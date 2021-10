Pedro Martins quer segurar liderança

Dois jogos, duas vitórias. O Olympiacos segue imparável no Grupo D e Pedro Martins não quer travar em Frankfurt. Na visita ao Eintracht de Gonçalo Paciência, o técnico do campeão grego quer somar mais um triunfo antes de enfrentar o PAOK, no campeonato. "Temos de ser espertos, procurar ter a bola para podermos enfrentar o jogo mais físico do Eintracht. É uma equipa perigosa no contra-ataque, muito vertical", explicou o português. No outro jogo do grupo, o Fenerbahçe recebe o Antuérpia e Vítor Pereira diz que "é preciso jogar com inteligência, não com paixão". "Queremos os três pontos", vincou o técnico dos turcos.