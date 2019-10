Pedro Rebocho e o duelo com o Sp. Braga: «Vamos dar a primeira alegria ao Besiktas»

O Sp. Braga vai medir forças, esta quinta-feira, com os turcos do Besiktas, onde alinha o português Pedro Rebocho. O lateral será titular na equipa comandada por Abdullah Avci, tal como acontecera nas primeiras duas jornadas da fase de grupos da Liga Europa, nas quais as águias negras registaram duas derrotas."Eu sei que vai ser um jogo muito difícil, porque eles têm uma equipa cuja maioria dos jogadores joga há muito tempo junta. Têm um coletivo forte, com bons jogadores, a começar na baliza, também no meio-campo ou ataque... Mas nós temos uma equipa muito forte e, mesmo com todos os lesionados e jogadores que não estão aptos, vamos dar o nosso melhor. Acho que vamos dar a primeira alegria ao Besiktas nesta Liga Europa", referiu Pedro Rebocho, de 24 anos, em conferência de imprensa realizada esta quarta-feira no Besiktas Park, palco do encontro da 3.ª jornada do Grupo K.O Besiktas vive uma fase difícil em termos de resultados. Além de somar duas derrotas na Liga Europa, amealhou apenas 9 pontos em 8 jogos do campeonato, estando apenas um ponto acima da zona de despromoção. A nível interno, os sócios do Besiktas elegeram no último domingo uma nova direção, encabeçada por Ahmet Nur Çebi."Acho que quando se trata alguma coisa no clube, em termos de jogadores ou presidente ou direção, é sempre para melhorar algo que não estava tão bem. Temos um novo presidente, ele quer tentar-nos ajudar a que sejamos uma melhor equipa, vai proporcionar-nos tudo de bom para que tenhamos bons resultados. É isso, a nova direção vai trazer uma mudança positiva para todos nós e vai ajudar-nos", comentou ainda Pedro Rebocho.Perante a onda de lesões na formação de Istambul, ganha força o cenário de Pedro Rebocho jogar no lado direito da defesa, ele que é lateral-esquerdo de origem. "Eu posso jogar onde for preciso, sou um jogador inteligente. Se for preciso estar numa posição onde não costumo jogar, estarei disponível e darei o meu melhor. Em França joguei uma ou duas vezes, mas antes disso já tinha jogado na Seleção a lateral-direito. É uma posição que conheço e que consigo desempenhar bem", apontou Pedro Rebocho.