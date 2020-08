Peter Bosz respira confiança

Peter Bosz, técnico do Leverkusen, mostra-se confiante para o embate de Düsseldorf com o Inter. “Respeitamos todos os adversários, mas não tememos ninguém. Sabemos que o Inter é forte, mas também temos consciência de que o podemos derrotar. Marcamos sempre, qualquer que seja o rival. Precisamos de fazer uma grande exibição e não podemos cometer erros, pois isso poderia sair-nos muito caro”, afirma o técnico do Bayer, que não conta com Aránguiz (suspenso) nem Amiri (quarentena).

Antonio Conte prefere ser um pouco menos expansivo. “Temos de estar bastante atentos, pois o Bayer é perigoso no contra-ataque. Se lhe dermos espaços, ele pode tornar-se letal. Estes jogos costumam decidir-se nos detalhes. Portanto, é fundamental estarmos totalmente focados. Temos de nos concentrar naquilo que fazemos melhor, ou seja, em jogar futebol. Temos de dar o máximo para não finalizarmos o torneio com qualquer arrependimento”, diz o timoneiro do Inter.