Petr Ardeleanu arbitra Qarabag-Sporting

O árbitro checo Petr Ardeleanu foi nomeado pela UEFA para a visita do Sporting aos azeris do Qarabag, na quinta-feira, às 17:55 (horas de Lisboa), na quinta jornada da Liga Europa.Ardeleanu, de 38 anos, árbitro internacional desde 2013, estreia-se num jogo dos leões e será apenas o seu segundo jogo numa fase de grupos da Liga Europa, depois de nesta época já ter estado no Olympiacos-Dudelange.O Sporting chega ao Azerbaijão no segundo lugar do grupo E, com sete pontos, atrás de Arsenal, com dez.Uma vitória diante do Qarabag, que tem os mesmos três pontos de Vorskla Poltava, garante desde já o apuramento do Sporting para os 16 avos de final da competição.Na Liga Europa, cuja quinta jornada se realiza na quinta-feira, foram nomeados árbitros portugueses para dois jogos: Fábio Veríssimo no Bordéus-Slavia Praga e Tiago Martins no Jablonec-Rennes.