Treinador do St. Liège 'atira-se' ao árbitro: «Não precisava de ajudar o Benfica desta forma»

Ainda que considere que o Benfica está num patamar diferente, o técnico Philippe Montanier deixou duras críticas à atuação do árbitro da partida desta noite, que no seu entender ajudou o clube da Luz.





"Não contesto a superioridade do Benfica, não temos claramente a mesma categoria. Ainda assim, acho que o árbitro não precisava de ajudar a equipa do Benfica desta forma. Esta é a maior frustração. Perdemos o jogo, mas encontrei uma equipa, apesar de, em termos ofensivos, ser difícil encontrar ocasiões. Não chegou. Gostaria de saber o que teria acontecido de outra forma", começou por dizer o técnico dos belgas.Em relação à qualidade de Jorge Jesus e dos jogadores das águias, o francês deixou elogios. "Não falei com ele [Jorge Jesus], mas tenho um amigo que conhece o futebol português. Faz um trabalho excelente. Gostei de reencontrar o Pizzi, estava no Corunha quando eu estava na Real Sociedad. Os jogadores do Benfica não são só jogadores individuais, são o que colocam no coletivo e aí se vê o dedo do treinador."A finalizar, um olhar para as contas do grupo, que por agora estão complicadas para os belgas, sem pontos em dois jogos já disputados. "Vamos tentar ganhar os jogos que sobram, temos de encontrar forças. Todos os jogos são para ganhar. Vem aí o Lech Poznan, mas, no domingo, temos um jogo importante no nosso campeonato e temos pouco tempo para recuperar."Para lá do treinador, também Noe Dussenne deixou críticas ao árbitro, apesar de elogiar a qualidade da turma da Luz: "O Benfica é uma grande equipa, tem jogadores de qualidade. Em termos de vontade e determinação, estivemos bem, é preciso agarrarmo-nos a isso. Estamos orgulhosos do que mostrámos. Até parece que houve um penálti a nosso favor. Os penáltis do Benfica foram suaves e houve um a nosso favor que não foi marcado."Já Obbi Oularé falou num jogo resolvido nos pormenores. "Nada a dizer, o Benfica é uma equipa de grande mérito. É preciso guardar o positivo. Batemo-nos com as armas que tínhamos e agora é seguir para o próximo. É preciso esquecer o 3-0 desta noite."