Pizzi e Galeno na equipa da semana da Liga Europa

Pizzi e Galeno integram a equipa da semana da Liga Europa. As exibição do médio do Benfica, na vitória frente ao Lech (4-0) e do avançado do Sp. Braga, no triunfo fora frente ao AEK (4-2) valeram entrada no onze mais votados no site da UEFA.





Borjan (Crvena Zvezda), Monreal (Real Sociedad), Kacharaba (Liberec), Pablo Marí (Arsenal), Risa (Molde), Hauge (AC MIlan), Wolff Eikrem (Molde), Pépé (Arsenal) e Sima (Slavia Praga) são os outros jogadores eleitos para integrar a equipa da semana da Liga Europa.Recorde-se Benfica e Sp. Braga já garantiram o apuramento para os 16 avos de final da prova.