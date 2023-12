Playoff da Liga Europa: Sporting já conhece 4 possíveis adversários; Benfica e Sp. Braga vão ter de esperar

Jogada que está a primeira ronda de jogos nesta última jornada da Liga dos Campeões, já estão fechados alguns grupos e o Sporting conhece já, pelo menos, quatro dos seis possíveis oponentes no playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa. Em sentido inverso, Benfica e Sp. Braga, que caíram da Liga dos Campeões para a segunda prova da UEFA, ainda não conhecem nenhum possível adversário.Mas vamos por partes. No caso do Sporting, por ter ficado no segundo lugar do Grupo D da Liga Europa, sabe que vai ter pela frente um terceiro colocado vindo da Champions, com exceção dos dois clubes portugueses, pois por regras do sorteio não se podem defrontar nesta ronda equipas do mesmo país. Por isso, por exclusão de partes, há jáGalatasaray (Grupo A)Lens (Grupo B)Feyenoord (Grupo E)Young Boys (Grupo G)Por definir ficam apenas os terceiros colocados dos grupos F e H da Champions, ambos com duas particularidades: no F estão ainda na corrida três equipas (Paris SG, Newcastle e AC Milan); no H pode dar-se o caso do FC Porto acabar em terceiro e, ao cair para a Liga Europa, também não pode defrontar os leões. Nesse caso, o playoff da Liga Europa teria quatro equipas portuguesas (para um total de oito jogos nessa ronda).Quanto a Benfica e Sp. Braga, neste momento não têm qualquer possível oponente fechado, ainda que haja pelo menos um que está bem encaminhado: o Toulouse, que apenas precisa de empatar para garantir o 2.º posto no Grupo E. Tudo o resto está em aberto e apenas será fechado na quinta-feira.