Polícia inglesa e belga dá apoio à operação da PSP em Braga e Guimarães

Adeptos de Wolverhampton e Standard Liège provocam distúrbios no Porto

Esta quinta-feira o Minho recebe dois encontros da fase de grupos da Liga Europa: o Sp. Braga joga com o Wolverhampton e o V. Guimarães com o Standard Liège. São dois desafios que justificam um forte contingente policial, com a PSP a contar com a ajuda de agentes oriundos de Inglaterra e Bélgica.De acordo com o comunicado emitido esta quarta-feira pelo comando distrital da PSP de Braga, estes embates são considerados de "risco elevado", o que vai mobilizar um grande número de agentes, não especificado pela PSP, que apenas referiu ter destacado um contingente "entendido como adequado às circunstâncias".A operação policial contará com elementos de vários departamentos: Equipas de Intervenção Rápida, Equipas de Investigação Criminal, Equipas de Trânsito, Corpo de Intervenção, Grupo Operacional Cinotécnico, Equipas de Prevenção e Reação Imediata (EPRIS) e a Unidade Distrital de Informações Desportivas (UDID). Isto, claro, para lá do já mencionado apoio dos spotters da polícia inglesa e belga.O comando distrital alertou ainda para os comportamentos inadequados dos adeptos que poderão constituir crime e aconselhou os mesmos a rumarem ao Estádio Municipal de Braga e ao Estádio D. Afonso Henriques em transportes públicos.E porque falamos de segurança, já foram registados desacatos a envolver adeptos do Wolverhampton e Standard Liège , mais precisamente na baixa da cidade do Porto.O encontro entre Sp. Braga e Wolves realiza-se às 17h55, ao passo que o Vitória-Standard Liège arranca às 20 horas, esta quinta-feira.