Ponck e o Sporting: «Têm de dar tudo na Liga Europa porque sabem que a época depende disto»

Carlos Ponck, ex-defesa de Aves, Chaves e Benfica, não se mostrou surpreendido com a boa exibição do Sporting frente ao Basaksehir (3-1), já que os leões apostam tudo na Liga Europa.





"Logicamente não foi o resultado ambicionado e para o qual trabalhámos. Tiveram a sorte do jogo e conseguiram marcar cedo. Conseguimos marcar o que vai fazer a diferença. Vamos com tudo. Em casa dois golos dão-nos vantagem", disse o jogador à Sport TV."Não fomos surpreendidos. Internamente o Sporting tem sido irregular, mas na Liga Europa têm de dar tudo porque sabem que a época depende muito disto. Têm feito uma campanha boa na Liga Europa. Nada está decidido e vamos com tudo. Vamos dar luta."