Portugueses conhecem adversários esta segunda-feira

As equipas portuguesas, que continuam nas competições europeias, conhecem hoje (12 horas) os adversários nos 16 avos-de-final da Liga Europa. Enquanto FC Porto, Benfica e Sp. Braga partem para este sorteio, em Nyon, na Suíça, no pote dos cabeças de série, o Sporting é a única equipa nacional que não vai usufruir deste estatuto. Tendo em conta que, nesta fase, clubes do mesmo país ainda não se podem encontrar, sobram 13 adversários, com alguns nomes bem complicados para os leões. No entanto, as restantes três equipas também têm potenciais adversários bem complicados, tais como o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência e André Silva, mas também as equipas orientadas por treinadores portugueses: Shakhtar (Luís Castro), Olympiacos (Pedro Martins), Roma (Paulo Fonseca) e o Wolverhampton (Nuno Espírito Santo).

Sorteio da Liga dos Campeões

Antes do sorteio da Liga Europa, vai ter lugar o dos oitavos-de-final da Champions (11 horas), no qual Cristiano Ronaldo (Juventus), João Félix (Atlético Madrid), Bernardo Silva (Manchester City) e José Mourinho (Tottenham) conhecem a sorte.