Portugueses já conhecem possíveis adversários no sorteio da Liga Europa

Depois de esta quinta-feira o Benfica ter conhecido a sua sorte no sorteio da fase de grupos da Liga dos Campeões , esta sexta-feira será hora de Sporting, FC Porto, Sp. Braga e V. Guimarães também conhecerem os seus oponentes na mesma ronda da Liga Europa. Com hora marcada para as 13 horas de sexta-feira, o sorteio volta a decorrer no Mónaco.ArsenalSevilhaRomaManchester UnitedDínamo KievBesiktasBasileiaCSKA MoscovoWolfsburgoLazioPSV EindhovenKrasnodarCelticCopenhagaGentBorussia MönchengladbachYoung BoysAstanaLudogoretsApoel NicosiaEintracht FrankfurtSaint-EtienneQarabagFeyenoordGetafeEspanyolMalmoPartizanStandard LiegeWolverhamptonRennesRosenborgIstanbul BasaksehirAZ AlkmaarTrabzonsporOlexandriyaDudelangeLASKWolfsberger ACSlovan BratislavaLuganoCFR ClujRangersFerencváros