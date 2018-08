Portugueses têm favoritismo

Arranca hoje o playoff da Liga Europa com várias equipas representadas por jogadores portugueses e que partem como favoritas, nos seus respetivos encontros, para seguir em frente rumo à fase de grupos da competição.Desde logo, destaque para o Sevilha, de André Silva e Carriço, que viaja à República Checa para defrontar o Sigma Olomouc, numa partida que deverá marcar a estreia do avançado, de 22 anos, pelos andaluzes na prova. Em simultâneo, o Zenit, de Luís Neto, enfrentará os noruegueses do Molde, enquanto o APOEL, orientado por Bruno Baltazar e com Nuno Morais e Yohan Tavares como opções, tentará ultrapassar o Astana, após ter chegado à Liga Europa proveniente de uma eliminação na Liga dos Campeões.Já o Cluj, comandado por António Conceição, recebe a surpresa da competição, os luxemburgueses do Dudelange, ao passo que Pedro Martins comanda o Olympiacos diante do Burnley. Um duelo que promete um ambiente quente é o Partizan-Besiktas, com Pepe e Quaresma nas opções dos turcos, à mesma hora que Bruma visitará, ao serviço do Leipzig, o Zorya, carrasco do Braga.Um dos últimos jogos da 1ª mão do playoff contará ainda com a receção do Rangers, no Ibrox, aos macedónios do Shkendija, com Daniel Candeias a titular.