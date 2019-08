Presidente do Steaua confiante: «Se o V. Guimarães marcar um golo, cortem-me a cabeça»

O sempre polémico presidente do Steaua, Gigi Becali, não perdeu tempo a reagir ao nulo registado na Roménia, mostrando-se superconfiante na passagem à fase de grupos da Liga Europa, mesmo com o obstáculo de ainda ter de ir disputar a eliminatória ao D. Afonso Henriques. Numa curta declaração bem ao seu estilo polémico, o líder do emblema romeno não deixou margem a interpretações: "Eles [V. Guimarães] são uma equipa demasiado fraca para eu ter medo. Eles não conseguiam marcar-nos um golo mesmo que jogassem três dias seguidos. Eles não têm absolutamente nada. Se eles marcarem cortem-me a cabeça", referiu o líder do emblema de Bucareste.