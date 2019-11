Preud'homme quer pontuar em Guimarães para alimentar meta da próxima fase

O treinador do Standard de Liège, Michel Preud'homme, assumiu esta quarta-feira o desejo de pontuar em Guimarães para ficar mais próximo dos 16 avos de final da Liga Europa, na quinta ronda do Grupo F.

A equipa belga é segunda classificada do grupo, com seis pontos, após os triunfos caseiros sobre o conjunto português (2-0) e o Eintracht Frankfurt (2-1), mas o técnico alertou que a equipa belga precisa de mais pontos para seguir em frente, ainda que o jogo no Estádio D. Afonso Henriques não seja decisivo.

"Não é a última oportunidade [para passarmos], mas é um jogo muito importante. Temos a experiência dos últimos anos, em que são precisos muitos pontos para passar à próxima fase. Agora, também vai ser assim. Queremos amealhar o máximo de pontos possível", disse, na conferência de imprensa de antevisão ao duelo marcado para as 20h00 de quinta-feira.

O antigo guarda-redes do Benfica - cumpriu 199 jogos entre 1994/95 e 1998/99 - realçou que o apuramento é uma hipótese graças a "muito trabalho dos jogadores", até porque, aquando do sorteio, o Eintracht, terceiro classificado, com seis pontos, e os ingleses do Arsenal, líderes, com 10, eram olhados como os conjuntos mais fortes.

Preud'homme vincou também que os seus pupilos entram em qualquer campo para vencer, seguindo sempre a mesma filosofia, "quer na posse de bola, quer na perda", mas mostrou-se igualmente preparado para um "adversário muito forte", apesar de último classificado, com um ponto.

"Sei que o Vitória cria muitas oportunidades, remata muito à baliza e tem jogadores para ações individuais. É uma equipa que sabe encurtar os espaços [no relvado]. Temos de ser fortes como fomos em casa", antecipou.

A valia das duas equipas, acrescentou o treinador, é "semelhante", tendo admitido não saber se o hiato competitivo de 18 dias da equipa treinada por Ivo Vieira, é "uma vantagem ou uma desvantagem" para qualquer dos lados, mesmo com o Vitória a ter mais tempo para a preparação.

Ao lado de Preud'homme, o defesa central Zinho Vanheusden, autor de um dos golos do triunfo sobre os germânicos, na ronda anterior do Grupo F, considerou que a partida de quinta-feira é "importante e difícil", mas igualmente apetecível para os intervenientes.

O Standard de Liège, da Bélgica, segundo classificado do grupo F, com seis pontos, defronta o Vitória de Guimarães, quarto e último, com um, em jogo agendado para as 20h00 de quinta-feira, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães, com arbitragem do ucraniano Serhiy Boiko.