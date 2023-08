Prova arranca no Cazaquistão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Começa hoje a Liga Europa 2023/24, com o Astana a receber o Ludogorets para o pontapé de saída da 1ª pré-eliminatória. Duas equipas que caíram da qualificação para a Champions: o clube do Cazaquistão aos pés do Dínamo Zagreb e os búlgaros, onde alinha Claude Gonçalves, frente ao Ljubljana.