PSV de Bruma encontra o Apollon do Chipre no playoff

Bruma, extremo português de 24 anos, foi titular no empate a zero do PSV frente ao Haugesund, da Noruega, em jogo da 2.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga Europa e carimbou a passagem para o playoff da competição, depois de ter vencido na Escandinávia por 1-0.





Na próxima fase de acesso à Liga Europa, os holandeses vão defrontar o Apollon do Chipre que conta com João Pedro, avançado português de 33 anos, ex- Sp. Braga.