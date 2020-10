PSV Eindhoven com casos positivos de covid-19 antes da receção ao Granada

Os futebolistas Pablo Rosário e Cody Gakpo, habituais titulares do PSV Eindhoven, testaram positivo para o novo coronavírus, e vão estar ausentes da partida de quinta-feira da Liga Europa, confirmou esta quarta-feira o treinador do clube.

"Estão assintomáticos e sentem-se bem, mas acusaram positivo", referiu Roger Schmidt, admitindo a possibilidade de mais casos positivos, uma vez que os dois futebolistas treinaram até terça-feira com o plantel.

Além dos dois jogadores, também testaram positivo o guarda-redes Maxime Delanghe, habitual suplente, e dois elementos da equipa técnica, que estão todos em quarentena.

O PSV Eindhoven, que na semana passada teve dois resultados positivos para covid-19 entre os futebolistas do plantel, recebe na quinta-feira os espanhóis do Granada, equipa na qual alinham os portugueses Rui Silva e Domingos Duarte, em jogo da primeira jornada do grupo E da Liga Europa.