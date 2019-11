PSV Eindhoven preparado para 'arrancar' bom resultado diante do Sporting

O treinador Mark Van Bommel assegurou esta quarta-feira que o PSV Eindhoven está bem preparado para conseguir um bom resultado em casa do Sporting, no encontro da quinta jornada da Liga Europa de futebol.

"Ambas [as equipas] têm de estar bem preparadas, porque, se não estivermos bem, vamos perder. Fazemos de tudo para estarmos bem no terreno e conseguirmos um bom resultado", disse Van Bommel.

O técnico holandês falava em conferência de imprensa, após o internacional português Bruma ter marcado também presença na antevisão ao encontro de quinta-feira.

Apesar do resultado ser mais importante para os holandeses do que para os leões, Van Bommel rejeitou "favoritismos" e considerou, ao contrário do extremo luso, que a partida é "muito importante e não uma final".

Questionado sobre o papel do capitão Bruno Fernandes na equipa orientada por Jorge Silas, o treinador do PSV confessou a admiração que tem pelo médio e o interesse no passado de levá-lo para a Holanda.

"Eu gosto muito dele, gosto muito do Bruno como jogador. Até o quisermos comprar, mas não tínhamos o dinheiro necessário. É um jogador importante, mas não apenas ele, toda a equipa é muito boa", admitiu.

O Sporting, que lidera o grupo D, com nove pontos, mais dois do que LASK Linz e PSV, pode garantir o primeiro lugar, se bater os holandeses, em Alvalade, e os austríacos não vencerem o Rosenborg.

Sporting e PSV jogam na quinta-feira, a partir das 20h00, no Estádio José Alvalade, num encontro que será dirigido pelo israelita Orel Grinfeld.