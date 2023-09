Qarabag bate Molde com toque português

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Qarabag venceu o Molde na estreia na Liga Europa e logo com um toque português. Isto porque o único golo da partida foi apontado por Leandro Andrade, luso-cabo-verdiano que passou pela formação do Sporting.O médio fez a diferença aos 55 minutos e, desse modo, garantiu os três pontos à formação do Azerbaijão.