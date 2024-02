Qarabag procura feito inédito frente ao Sp. Braga: «Um jogo importante e valioso para nós»

O Qarabag tem, esta quinta-feira, uma oportunidade soberana para alcançar, pela primeira vez na sua história, os oitavos de final de uma competição da UEFA. O principal clube do Azerbaijão tem do seu lado uma vantagem de 4-2 alcançada no jogo da primeira mão do playoff, em casa do Sp. Braga, sendo que não jogou para o campeonato no fim-de-semana, ao contrário dos arsenalistas."Amanhã será um jogo realmente importante e valioso para nós. Acredito que os meus jogadores vão jogar com mais vontade e corretamente em Baku, vão mostrar personalidade. Daremos o nosso melhor e tentaremos tirar vantagem desta oportunidade", começou por referir Gurban Gurbanov, treinador dos cavaleiros, em declarações prestadas na conferência de imprensa e reproduzidas no site oficial do clube."Esperamos dificuldades, porque o Sp. Braga é um bom clube. Estamos familiarizados com a força do Sp. Braga. São muito rápidos e preparámos esta segunda mão a um alto nível", acrescentou o treinador, considerando que "qualquer vitória na Europa deve ser considerada um grande sucesso do futebol azeri"."Vitórias no playoff são muito importantes para a confiança dos jogadores e dos adeptos. Sempre quis ver grandes clubes no Azerbaijão e não podemos parar por aqui. Ganhámos o primeiro jogo. Mesmo que percamos amanhã, não será um mau resultado, porque fomos capazes de vencer fora de casa. Queremos ser melhores a cada ano. Temos um desejo enorme de seguir em frente, mas sem essa obrigação. A nossa primeira meta foi chegar à fase de grupos da Liga Europa, pelo menos", apontou Gurban Gurbanov.O treinador teve a seu lado, na conferência de imprensa, o avançado brasileiro Juninho. "Será um jogo interessante e estamos bem preparados. O Sp. Braga é uma equipa muito forte e até começou a época na Liga dos Campeões. Vamos jogar diante dos nossos adeptos e espero que seja um bom jogo. Os pequenos detalhes poderão decidir o rumo do jogo e teremos de estar muito atentos. O ambiente na equipa é bom, os jogadores estão focados neste jogo da 2.ª mão e diria que as probabilidades de seguir em frente são de 50/50", afirmou Juninho, autor de um dos golos do Qarabag em Braga, na semana passada.O Sp. Braga, diga-se, fará a antevisão à partida a partir das 16h30 de Portugal continental (20h30 em Baku), numa conferência onde estarão Artur Jorge e Simon Banza. O treino de adaptação ao relvado do Estádio Tofiq Bahramov será uma hora mais tarde.