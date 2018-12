Grupo I: Quaresma expulso no adeus do Besiktas

Quaresma expulso após entrada dura Quaresma expulso após entrada dura

Foi com uma elevada dose de surpresa que o Besiktas disse esta quinta-feira adeus à Liga Europa. A precisar apenas de empatar diante do Malmö para seguir em frente, a formação turca acabou surpreendida em Istambul pelos suecos, que com uma vitória por 1-0, mercê do golo de Marcus Antonsson, atiraram as águias negras borda fora.Numa tarde em que tudo correu mal ao Besiktas, nota para a expulsão de Ricardo Quaresma, já com o marcador em 0-1, devido a uma dura entrada sobre Franz Brorsson. Pepe, o outro português da equipa de Istambul, não foi opção.Para lá do Malmö, que fechou o Grupo I com 9 pontos, avança para os 16-avos-de-final o Genk, equipa belga que esta tarde superou sem dificuldades dos noruegueses do Sarpsborg 08 por 4-0.