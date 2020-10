Rafael Leão e o apuramento do AC Milan: «Fomos felizes no final»

Rafael Leão mostrou-se naturalmente satisfeito após o AC Milan eliminar o Rio Ave e seguir para a fase de grupos da Liga Europa. Contudo, o avançado português, que entrou aos 67 minutos, assumiu alguma felicidade da equipa italiana na reta final do prolongamento.





"Tinha dito que o Rio Ave é uma equipa com qualidade, na época passada ficaram nos 5 primeiros. Viemos concentrados, sabíamos que ia ser difícil. Foi um grande jogo. Se tivéssemos adeptos íamos dar um bom espetáculo. A nossa equipa continuou a lutar até ao fim. Tivemos poucas oportunidades, continuamos a acreditar até que surgiu o penálti e fomos felizes no final", afirmou o jogador de 21 anos."Nós jogamos para conquistar títulos, para transmitirmos dentro de campo que somos um grande clube. Na primeira parte não estivemos assim tão bem, podíamos fazer melhor, mas fomos felizes. Vamos para a fase de grupos"."Já conheço a equipa do Rio Ave, transmiti que tínhamos de estar atentos, que não podíamos facilitar. Desejo muita sorte ao Rio Ave, aos jogadores que conheço sorte, porque têm qualidade."