Raio-X ao Galatasaray: eis o que espera o Benfica na Liga Europa

, campeão da Turquia e relegado para a segunda competição da UEFA depois ser terceiro classificado no grupo do FC Porto na Liga dos Campeões.Os turcos, contra os quais os encarnados têm um histórico negativo, ficaram, à semelhança do Benfica, fora da elite na Champions, depois de conseguirem apenas uma vitória e um empate, com Lokomotiv Moscovo e Schalke 04, respetivamente.O Benfica encontrará em 14 de fevereiro, em Istambul, e uma semana depois, no Estádio da Luz, um rival que o FC Porto, líder da Liga NOS, derrotou no Dragão (1-0) e na Turquia (3-2).O Galatasaray, quinto classificado no seu campeonato, será o segundo adversário turco que as águias defrontam esta época, depois de terem afastado na terceira pré-eliminatória da Champions o Fenerbahçe (1-0 em casa, 1-1 fora).A diferença das duas equipas turcas esta época é substancial, com o Galatasaray em quinto lugar no campeonato, com os mesmos pontos do terceiro, o Besiktas, enquanto o Fenerbahçe atravessa um dos seus piores momentos, no 17.º lugar, em zona de descida.O Galatasaray derrotou o Benfica na Luz na Taça UEFA (2-0), em 2008/09, e voltou a vencer os 'encarnados' já na fase de grupos Liga dos Campeões de 2015/16 (2-1), mas perdeu pelo mesmo resultado no segundo jogo, na Luz.Um confronto na 'Champions' do qual restam no Benfica André Almeida, Jardel, Samaris, Pizzi (suplente) e Jonas, enquanto desses jogos dos turcos mantém-se Muslera, Balta e Ínan na equipa, agora treinada por Fatih Terim.Nos turcos, além do guarda-redes internacional uruguaio Fernando Muslera, destacam-se o central ex-FC Porto Maicon, ou os médios Sofiane Feghouli, da Argélia, e Fernando (ex-Manchester City), do Brasil.