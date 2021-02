Real Sociedad em alerta com Bruno Fernandes

É natural que uma equipa que defronte o Manchester United prepare uma estratégia para anular os movimentos de Bruno Fernandes. Imanol Alguacil, técnico da Real Sociedad, recusou ter algum plano especial para travar o médio português no jogo de hoje, mas demonstrou estar em alerta com o ex-Sporting.

“Não há dúvida de que o Bruno Fernandes é um jogador diferente, mas também existem Cavani, Rashford, Greenwood ... Não vou enumerá-los todos, têm todos muita qualidade. O Bruno merece destaque , pelo seu momento de forma, mas se nos centrarmos apenas nele não iremos conseguir parar o Manchester United”, avisou o técnico espanhol, de 49 anos, ele que já sabe que não terá que se preocupar, pelo menos, com Cavani, que juntamente com Van de Beek e Pogba, constituem três baixas de peso nos red devils. Aliás, Solskjaer também não sabe se poderá contar com Martial e McTominay para o embate de hoje, que se realiza em Turim (Itália). Na antevisão, o treinador do Manchester United demonstrou estar satisfeito pela a equipa não depender dos avançados para faturar, como demonstram os 14 tiros certeiros de Bruno na Premier League. “Isso para mim é muito positivo”, disse.