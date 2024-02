Rennes com receita anti-Leão: «Sabemos do leque de movimentos e dribles que trazem para o jogo...»

Com duas assistências nos últimos dois jogos, Rafael Leão parece estar de volta à boa forma. Julien Stephan, técnico do Rennes, foi questionado sobre se tinha a receita para parar o luso - e ainda Pulisic - e respondeu com... a força do coletivo. "Sabemos do leque de movimentos e dribles que trazem para o jogo. Vamos lidar com isso em equipa, com organização e esforço", explicou, prometendo uma equipa corajosa: "É um adversário de prestígio, mas estamos prontos para entrar com tudo e terminar a 100%."