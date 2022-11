Resta um cenário

Não há volta a dar. A Roma recebe esta noite o Ludogorets e só uma vitória garante a continuidade na Liga Europa - via playoff, já que o Betis tem o 1º lugar fechado. Italianos e búlgaros chegam ao duelo em igualdade pontual, mas a derrota no duelo da 1ª ronda não deixa margem de erro aos giallorossi: ganhar ou cair para a Liga Conferência.

Na capital italiana reina, ainda assim, a confiança. José Mourinho reconhece um adversário "difícil", mas aponta que o Olímpico "vai estar cheio e com ambiente de jogo decisivo". Os romanos também receberem uma boa notícia: Nicolò Zaniolo está disponível, já que a UEFA aceitou o recurso do clube italiano e reduziu a suspensão do criativo, que tinha visto vermelho direto na 3ª jornada, de dois para três jogos que, sendo assim, já cumpriu. Ainda assim, restam dúvidas quanto à sua condição física, depois de ter saído do duelo frente ao Verona com queixas na coxa direita. Nos convocados está igualmente o guardião luso Rui Patrício, que será presença garantida no onze, tal como o avançado Tammy Abraham, em quem Mourinho garantiu continuar a confiar, apesar dos três golos que leva esta época.

Mas nem tudo é otimismo e a derrota (1-2) da primeira volta avisa a equipa para os perigos do Ludogorets. "Vão jogar sabendo que têm dois resultados possíveis. São perigosos no contra-ataque, têm jogadores rápidos. Sabemos que vamos ter de correr riscos", advertiu José Mourinho.



Autor: V. B.