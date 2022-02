Ricardo Horta supera concorrência de Taremi e é o jogador da semana da Liga Europa

Ricardo Horta foi esta sexta-feira eleito jogador da semana da Liga Europa. O capitão do Sp. Braga contribuiu com um golo e uma assistência na vitória frente ao Sheriff (2-0 após prolongamento, 3-2 nos penáltis) que ditou a passagem dos bracarenses aos 'oitavos'.O avançado do Sp. Braga superou a concorrência de Tavernier (Rangers), Malinovskyi (Atalanta) e Taremi (FC Porto), que apontou, igualmente, um golo e uma assistência no empate dos dragões (2-2) frente à Lazio.Os bracarenses, recorde-se, vão defrontar o Monaco nos oitavos-de-final.