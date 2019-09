Roma ambiciosa diante do Basaksehir

As cortinas da Liga Europa vão subir para se dar início a uma das competições futebolísticas mais importantes do Velho Continente. Se olharmos para os nomes das equipas que disputam a prova, rapidamente colocamos a Roma entre o rol de candidatos a erguer o troféu, a par de alguns emblemas portugueses, ingleses, alemães e espanhóis. A responsabilidade e a expectativa dos romanos é muita, mas o seu timoneiro também não se esconde. A Roma recebe hoje (às 20h00) os turcos do Basaksehir e Paulo Fonseca deu voz à ambição da equipa italiana, não apenas no jogo de estreia do Grupo J, como olhando mais além na prova.

"É uma competição importante para nós e que tem equipas muito fortes. Estamos aqui com ambição e nosso primeiro objetivo declarado é superar a primeira fase. Queremos ir o mais longe possível", afirmou o técnico português, de 46 anos, que levantou a ‘ponta do véu’ relativamente ao onze que vai apresentar. É certo que não revelou nomes, mas acabou por ‘informar’ os turcos de que a fórmula do sucesso do último encontro (derrotaram o Sassuolo por 4-2, estreando-se vencer na liga italiana) não se vai repetir.

"Sabemos que temos pouco tempo de recuperação para o próximo jogo. Os jogadores têm de ter o tempo recomendável para recuperarem. Por isso, estou a pensar fazer mudanças. Mas tenho total confiança em toda a gente. Não podemos deixar de pensar nos jogos que aí vêm", frisou Paulo Fonseca, realçando, ainda assim, a qualidade do adversário. "O Basaksehir é uma equipa inteligente. Tem jogadores como Skrtel, Arda Turan e Robinho, todos eles com carreira respeitáveis, em grandes ligas", realçou.

Capitão transpira... raça

Se o técnico se guia pela ambição, o capitão faz da raça uma chave-mestra. Na antevisão, Alessandro Florenzi explicou os ensinamentos que tenta passar aos colegas e que podem catapultar a equipa para o sucesso. "Todos no balneário têm de saber o que é a Roma e devem sentir orgulho em jogar no Olímpico. Temos de fazer mais uns pelos outros... e tenho visto este espírito", disse o lateral-direito. Atitude e determinação não lhes faltam!