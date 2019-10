Rony Lopes e o triunfo diante o APOEL: «Faltou-nos um segundo ou terceiro golo»

O Sevilha recebeu e venceu (1-0), esta quinta-feira, os cipriotas do APOEL, em jogo relativo à 2.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, com um golo de Javier 'Chicharito' Hernández (17').





Rony Lopes, extremo português do emblema andaluz, mostrou-se contente com o triunfo frente à formação do Chipre, apesar de ter sido um resultado curto. "Estamos muito contentes com esta vitória e também por ter sido titular. Estamos todos muito felizes. Hoje em dia, todas as equipas têm qualidade e cada partida é difícil, não é por ser do Chipre que é um adversário mais fraco. Sinto que faltou-nos um segundo ou terceiro golo, mas fizemos uma boa partida e merecemos a vitória", afirmou.Contratado ao Monaco neste mercado de transferências, Rony Lopes confirmou que a primeira parte da equipa orientada por Julen Lopetegui, ex-treinador do FC Porto, acabou por ser "melhor", até porque a equipa foi-se 'apagando' ao longo do encontro. "A primeira parte foi mais bonita, melhor, demos mais espetáculo e fizemos o golo. Com os nossos adeptos é mais fácil e faltou-nos continuar assim no segundo tempo. Mesmo assim, a vitória é importante", concluiu.