Rúben Semedo antevê Liga Europa: «Sporting tem todas a possibilidades de passar»

Rúben Semedo vestiu a camisola do Villarreral e sabe bem as dificuldades que o Sporting vai enfrentar amanhã, em Espanha, na segunda mão dos 16 avos-de-final da Liga Europa. Os leões, mas estão motivados pela. Os espanhóis, que antes de ganharem ao Sporting levavam 10 derrotas seguidas no campeonato, vêm de ume estão moralizados."Qualquer equipa que vá àquele estádio encontra um adversário difícil, mas o Sporting tem todas a possibilidades de passar. No entanto, vai ser complicado, contra uma equipa de qualidade e que gosta de ter bola", explicou o defesa,, em declarações à Antena 1."As duas equipas vão estar motivadas, ambas vêm de vitórias importantes no campeonato, é sempre bom de vir de uma vitória. O Villarreal vai estar muito confiante, após o jogo com Sevilha, e o Sporting também está motivado pelo triunfo com o Sp. Braga. Motivação não vai faltar", acrescenta Semedo, que se transferiu de Alvalade para o Villarreal em 2017, a troco de 14 milhões de euros.O defesa fez apenas quatro jogos pelo 'submarino amarelo' mas conhece bem o ambiente o Sporting vai encontrar nesta partida: "O estádio de certeza vai estar cheio, é um publico que está sempre muito perto dos jogadores e que de certeza vai apoiar muito a equipa do Villarreal. Mas o Sporting também tem adeptos fervorosos e de certeza vai tentar fazer a diferença no jogo, contando com isso para reverter a eliminatória."Rúben Semedo está de regresso a Portugal, com o intuito de relançar a carreira, depois de um período negro em Espanha, que incluiu uma passagem pela prisão. "Vejo este regresso a Portugal com bons olhos, quero ajudar a equipa e nestes dois jogos senti-me bem. Fui bem recebido pelos meus colegas, quero dar continuidade à minha carreira e fazer um bom final de temporada", rematou o jogador do Rio Ave, que já fez dois jogos e