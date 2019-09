Rúben Vinagre: «O mais importante é voltar ao nosso nível o mais rápido possível»

O futebolista português Rúben Vinagre espera que o jogo na quinta-feira contra o Sporting de Braga para a Liga Europa coloque o Wolverhampton de novo no caminho das vitórias, apesar de enfrentar em campo o melhor amigo."Não foi um início fácil da temporada. Começámos com alguns jogos extra de qualificação para a Liga Europa, mas a verdade é que a Premier League é a melhor liga do mundo. Sabemos que podem haver estes momentos, mas o mais importante de tudo é voltar ao nosso nível o mais rápido possível, e é para isso que vamos trabalhar, para voltar às vitórias e voltar a colocar o Wolverhampton no lugar que merece", afirmou esta quarta-feira aos jornalistas, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.O lateral esquerdo descartou a fadiga como razão para o desempenho menos positivo do Wolves no campeonato inglês, seguindo no 19.º posto, sem triunfos e com apenas três pontos após cinco rondas."Sabemos que não temos feito o início desejado no campeonato, mas, ao mesmo tempo, sabemos que fizemos uma caminhada linda na Liga Europa e que estamos num lugar histórico para o Wolves. Portanto queremos fazer o melhor nesta competição", afirmou, aludindo ao facto de o clube estar a estrear-se em competições europeias.Rúben Vinagre também relativizou o facto de o adversário ser uma equipa portuguesa, vincando que "vai ser um jogo difícil"."Toda a gente conhece o Braga, é uma equipa que tem vindo a crescer nos últimos anos na Europa, portanto já temos as informações necessárias do Braga e vamos focar-nos em nós para dar o nosso melhor amanhã [quinta-feira] e voltar às vitórias, que é o mais importante", disse.Pela frente vai ter o melhor amigo, o avançado Ricardo Horta, com quem jogou nas seleções nacionais e cujo relacionamento familiar também é próximo."Vai ser especial para mim e para ele, mas no campo estamos com outros amigos, temos os colegas de equipa e queremos ganhar", afirmou.O Wolverhampton recebe o Sporting de Braga em jogo para o Grupo K da fase de grupos da Liga Europa a partir das 20:00 no estádio Molineux.