Rudi Voeller diz que FC Porto é equipa de "top" e fala em desafio atrativo na Liga Europa

O ex-avançado internacional alemão Rudi Voeller, diretor geral para o futebol do Bayer Leverkusen, considerou esta segunda-feira que encontrar o FC Porto na Liga Europa "é um desafio atrativo".

"É uma equipa de topo, ocupam a vice-liderança em Portugal. É um verdadeiro desafio desportivo", salientou o antigo jogador, ao comentar o sorteio dos 16 avos de final da segunda prova da UEFA, que colocou o sétimo classificado da Bundesliga, e FC Porto frente a frente.

Os alemães foram relegados para a Liga Europa depois de terem sido terceiros no grupo da 'Champions' com a Juventus e o Atlético de Madrid, enquanto o FC Porto venceu o seu grupo na Liga Europa.

O defesa Jonathan Tah considerou também que a equipa dos dragões será um teste duro, lembrando que se trata de "um nome grande no futebol europeu", mas que o Bayer tem o objetivo de se apurar para os oitavos.

Também em declarações à assessoria do clube alemão, reproduzidas no Twitter, o guarda-redes finlandês Lucas Hrádecky disse esperar um oponente "difícil", com o qual nunca jogou e que por isso será especial.

"É um dos grandes clubes europeus. Do ponto de vista desportivo será certamente difícil, mas ao mesmo tempo atrativo, porque queremos passar", disse ainda o presidente executivo do clube, o espanhol Fernando Carro.

A eliminatória dos 16 avos disputa-se primeiro em Leverkusen, em 20 de fevereiro, enquanto a segunda mão será em 27, no Estádio do Dragão.