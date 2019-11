Saidy Janko: «Não me foco no que se passou no FC Porto, mas sim neste jogo»

Saidy Janko foi um dos jogadores que o FC Porto anunciou para o reforço do plantel no início da temporada 2018/19 e que acabaram por não vingar de azul e branco. O lateral-direito suíço acabou por ser emprestado ao Nottingham Forest ainda nessa época e no arranque da atual campanha foi cedido ao Young Boys, emblema que defrontará os dragões, esta quinta-feira, naquela que será a segunda edição do reencontro do jogador com o clube detentor do seu passe.Escolhido para falar na conferência de imprensa de lançamento à partida, Janko foi questionado sobre o que correu mal para que não tivesse sido feliz no FC Porto, mas foi perentório em desvalorizar o passado."Não me foco no que se passou no FC Porto, mas sim neste jogo. Espero levar os 3 pontos e ganhar o jogo. Espero um bom jogo entre duas grandes equipas", referiu o lateral.O frente-a-frente entre suíços e dragões terá particularidade de ser disputado no relvado sintético do Stade de Suisse, um dado ao qual Janko também não deu especial valor."Pode ser uma vantagem, mas não estou focado nessa vantagem. Sei que o FC Porto tem bons jogadores, tecnicamente bons, não estou focado no relvado sintético ou não", apontou.