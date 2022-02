Sarri: «O segundo golo do FC Porto pareceu-me involuntário»

Maurizio Sarri lamentou a derrota (2-1) da Lazio depois da sua equipa até ter estado a vencer em casa do FC Porto. O treinador italiano atribuiu o fator-sorte ao segundo golo de Toni Martínez."Eles são muito técnicos e perigosos quando atacam a profundidade. Há um desvio no segundo golo e não lhes quero tirar mérito, mas pareceu-me involuntário, com um desvio do Luiz Felipe. Normalmente essas bolas saem quatro metros ao lado da baliza mas o desempenho dos centrais não me pareceu mau", considerou em conferência de imprensa, explicando que não viu um dragão superior."Criámos tantas oportunidades claras quanto o FC Porto, por isso é dececionante não termos conseguido o empate. O único problema foi a nossa abordagem ao início da segunda parte, mas vi progressos esta noite. Este foi um jogo em que teríamos realmente tido dificuldades há alguns meses", constatou o técnico dos transalpinos.Sobre a estreia de Jovane Cabral, Sarri observou progressos. "Está melhor do que quando chegou, ainda um pouco atrás dos restantes jogadores", vincou.