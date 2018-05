Continuar a ler

A rivalidade desportiva entre marselheses e lioneses tem sido coroada de episódios de violência, física e verbal, e um cântico dos ultras do conjunto finalista, que rapidamente se tornou viral nas redes sociais - "vamos partir tudo em tua casa", dirigido ao presidente do Lyon, Jean-Michel Aulas - alarmou as entidades competentes, que encaram o desafio como sendo de risco máximo.Os maiores receios são os de que se produzam incidentes no centro da cidade, mais difíceis de controlar do que no estádio, o Parc Olympique Lyonnais, nos arredores de Lyon, na localidade de Decines, e que é o único recinto no país gerido na totalidade por fundos privados.O responsável de segurança do Marselha, Thierry Aldebert, já deu instruções aos adeptos para evitar incidentes: quem tem bilhete que vá direto ao estádio e quem não tem que não viaje os cerca de 315 quilómetros que separam as cidades. historial de confronto entre as equipas teve um episódio muito grave a 18 de março no estádio Vélodrome de Marselha, quando um golo de Memphis Depay valeu aos forasteiros triunfo por 3-2 no último minuto.Após o apito final, desaguisados entre jogadores seguido de uma batalha campal quando o brasileiro Marcelo, a recolher aos balneários, tirou a camisola e mostrou o símbolo do Lyon aos adeptos.Entre os muitos castigos, o guarda-redes português Anthony Lopes, do Lyon, foi punido com três jogos, depois de se ter envolvido em desacatos com funcionários do Marselha Esta situação mereceu longo e duro conflito entre os presidentes, com declarações inflamatórias, entretanto mais serenadas, tendo em conta o desafio.Com uma jornada por disputar, o Lyon está em terceiro lugar, que dá acesso à Liga dos Campeões, com apenas um ponto de avanço para o Marselha, facto que aumenta ainda mais a tensão entre os rivais.Os seguidores do Marselha têm um longo historial de violência em casa e fora de portas, incluindo em Espanha na visita ao próprio Atlético de Madrid, sendo que em novembro de 2017, na deslocação ao Vitória de Guimarães, na Liga Europa, se envolveram em agressões com os seus próprios jogadores, antes do início do encontro.