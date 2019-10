Sérgio Conceição: «Criámos situações suficientes para vencer»

Sérgio Conceição comentou o empate do FC Porto em casa frente ao Rangers, esta quinta-feira, na 3.ª jornada do grupo G da Liga Europa."Tivemos alguns erros individuais, permitimos que o adversário criasse uma ou outra situação. Sabíamos que o adversário era combativo, que ia ser um jogo difícil, mas queríamos vencer. Começamos a vencer, mas sofremos numa situação para a qual estávamos precavidos. Na segunda parte não entramos como queríamos, tivemos pouca posse e não fomos suficientemente rápidos na troca de bola. Criámos situações suficientes para vencer. Não fizemos um jogo fantástico, mas sabíamos que, contra estas equipas, a qualidade de jogo perde um bocado.""Começamos por fazer bem as variações, mas o adversário teve mérito de fechar bem. Os alas que jogaram têm muito rigor defensivo e isso mostra que o Rangers veio preparados para a nossa forma de jogar. Cabíamos encontrar a fórmula para desfazer a organização defensiva do adversário. Conseguimos algumas vezes, mas devíamos ter feito mais.""Disse antes do jogo que, independentemente de jogarmos fora ou em casa, temos de pensar em vencer. Agora temos de pensar no jogo do Famalicão, mas depois queremos ir à Escócia vencer."