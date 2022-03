Sevilha a ferro e fogo: Todas as imagens dos confrontos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

As autoridades temiam aquilo que acabou mesmo por acontecer. A noite de quarta-feira em Sevilha foi de violência extrema, depois dos graves confrontos entre adeptos do Eintracht Frankfurt e do West Ham.

Batalla campal en el centro de Sevilla entre ultras del West Ham y del Eintracht. pic.twitter.com/CV59g4GDhg — Leandro Iglesias (@leandrosexta) March 9, 2022

Os alemães defrontaram o Betis na quarta-feira, e venceram por 2-1, ao passo que os ingleses mediram forças esta noite com o Sevilha, com triunfo dos espanhóis por 1-0.

Ha habido momentos de mucha tensión. Han volado botellas, vasos, palos, mobiliario de bares etc. La pelea se ha extendido por las calles aledañas al Paseo Colón. Hay heridos. pic.twitter.com/5kW5eSirQf — Leandro Iglesias (@leandrosexta) March 9, 2022

Um verdadeiro barril de pólvora que foi bem difícil de extinguir pela polícia espanhola, que foi obrigada a agir de forma rápida para evitar males maiores. Hoje já há mais elementos das autoridades de prevenção, de forma a que não se repitam cenas do género pela noite dentro.