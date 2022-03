Sevilha afasta adeptos ingleses com bilhetes a... 9999€!

O Sevilha vai receber esta quinta-feira o West Ham, num duelo da 1.ª mão dos 'oitavos' da Liga Europa que está a deixar os responsáveis do clube mas também da própria autarquia em alerta. Muito por culpa da presença dos sempre entusiastas adeptos ingleses na cidade espanhola, muitos deles ainda sem bilhete adquirido e que tencionam aproveitar-se de oportunidades de última hora para conseguir o seu acesso ao Ramón Saánchez Pijuán.Ora, para se precaver para isso mesmo, o Sevilha parece disposto a não vender esses bilhetes em sobra - para as bancadas Gol Norte e Gol Sur -, já que os colocou disponíveis para aquisição ao público em geral no seu site oficial a um preço proibitivo: 9999€. A ideia é clara: impedir que os fãs ingleses das zonas acedam ao jogo fora da sua zona estipulada, onde estão previstos estar 2.500 adeptos, devidamente controlados pela Policía Nacional.Por outro lado, o Sevilha irá colocar em ação uma campanha para sócios, na qual permite a aquisição de um bilhete com 50% de desconto, isto em preços de oscilam entre os 30 e os 120 euros. A ideia é esgotar todo o estádio, mas sempre impedindo que os ingleses possam aceder a zonas em que não terão controlo especial por parte das autoridades, que há muito já definiram esta partida como de alto risco.