Sevilha em festa nas ruas

Apesar de já se ter tornado num hábito, cada conquista do Sevilha tem sempre um sabor especial para os seus adeptos. Veja-se como foi ontem recebida a turma andaluz, que na véspera bateu a Roma e conquistou a sétima Taça UEFA/Liga Europa do palmarés. Acabados de chegar de Budapeste, os heróis de Sevilha entraram no autocarro panorâmico e desfilaram pelas ruas da cidade, sempre ‘escoltados’ por uma tremenda mancha humana.O técnico José Mendilibar, considerado um dos grandes obreiros desta conquista, foi dos mais saudados entre toda a comitiva. Fartou-se de distribuir sorrisos.