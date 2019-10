Slovan Bratislava: Rabiu Ibrahim de volta a Portugal

Há pouco mais de dez anos, Rabiu era uma pérola de Alcochete e até chegou a ser convocado pelo então treinador da equipa principal, Paulo Bento, para um encontro da 1ª Liga frente ao Nacional, em maio de 2009. A verdade é que o médio nigeriano não confirmou em campo o talento que lhe era reconhecido, ainda foi cedido ao Real Massamá, mas depois a sua carreira deu uma volta. Rumou ao PSV, passou por Celtic, Kilmarnock, Trencin, Gent e está no Slovan Bratislava desde 2017/18.

Hoje com 28 anos, Rabiu frisa a ambição dos eslovacos, depois de terem surpreendido ao derrotar o Besiktas na jornada inaugural. "Tudo pode acontecer. Se alguém é um favorito no papel, isso não significa que outros não querem ganhar. Mesmo após o triunfo sobre o Besiktas, não estamos nas nuvens. Vamos a Braga para somar pontos", reconheceu Rabiu, ao site do clube.

O Slovan vai treinar na Pedreira às 18 horas de hoje.