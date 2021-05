Solskjaer: «Todos dizem que já estamos apurados, mas já vi maiores reviravoltas que esta...»

Ole Gunnar Solskjaer pediu cautela para o jogo da segunda mão das meias-finais da Liga Europa, em Roma. O Manchester United parte com uma vantagem de quatro golos - venceu por 6-2 em casa -, o treinador norueguês rejeita a ideia de que a eliminatória esteja resolvida.





"Não vamos jogar com o resultado da primeira mão. Vamos jogar para ganhar o jogo. Essa é a única forma de abordar a partida. É óbvio que podemos fazer uma ou duas alterações na equipa titular, mas temos de atingir a final", apontou o técnico dos red devils na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, recorrendo mesmo a uma reviravolta recente operada pelos romanos para lembrar o perigo que os red devils vão enfrentar."Todos dizem que já estamos apurados, mas já vi maiores reviravoltas que esta. A Roma bateu o Barcelona na segunda mão após ter perdido por 4-1", lembrou.No duelo da primeira mão, Paulo Fonseca perdeu três jogadores por lesão ainda antes dos 40 minutos. Pau Lopéz, Veretout e Spinazzola juntam-se a Zaniolo, Pedro, Kumbulla, El Shaarawy e Calafiori e são baixas por lesão para esta partida na capital italiana. Instado a comentar, Solskjaer preferiu olhar para dentro."Temos excelentes preparadores físicos. Trouxémos alguns jovens [para a função] desde que eu cheguei. Uma equipa como o Man. United tem jogadores que podem participar em 40/50 partidas por época, a alto nível", frisou o técnico, que ainda abordou os protestos dos adeptos do clube de Manchester no passado domingo , que levaram ao adiamento do encontro com o Liverpool da 34.ª jornada da Premier League.