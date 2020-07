Duelos em português à vista: confira o sorteio da fase final da Liga Europa

Já são conhecidos os emparelhamento dos jogos para os quartos-de-final e meias-finais da Liga Europa, com vários portugueses ainda em prova.





Nos quartos de final, a equipa orientada por Luís Castro, o Shakhtar Donetsk, poderá encontrar o Eintracht Frankfurt, onde alinham André Silva e Gonçalo Paciência.Poderá realizar-se ainda outro duelo entre equipas treinadas por portugueses: o Olympiacos de Pedro Martins jogará ainda a 2.ª mão dos oitavos de final frente ao Wolverhampton de Nuno Espírito Santo, sendo que o vencedor irá defrontar nos quartos de final ou o Sevilha ou a Roma, de Paulo Fonseca.Olympiacos/Wolverhampton-Sevilha/Roma-LASK/Manchester United-Basaksehir/CopenhagaInter/Getafe-Rangers/Bayer Leverkusen-Wolfsburgo/Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt/BasileiaWolfsburgo/Shakhtar Donetsk-Eintracht Frankfurt/BasileiaLASK/Manchester United-Basaksehir/CopenhagaInter/Getafe-Rangers/Bayer LeverkusenOlympiacos/Wolverhampton-Sevilha/RomaVai começar o sorteio com o emparelhamento dos jogos para os quartos-de-final.O antigo internacional alemão Thomas Helmer é o convidado especial deste sorteio.Giorgio Marchetti, diretor de competições da UEFA, agradece a todos os que tornaram possível a realização desta fase final da Liga Europa, que se vai disputar na Alemanha de 12 a 21 de agosto.Tal como aconteceu no sorteio da Liga dos Campeões , Pedro Pinto começa agora uma ronda, através de videoconferência, por todos os representantes dos clubes que esta sexta-feira ficarão a saber qual será o emparelhamento para os quartos-de-final e meias-finais.Está a ser recordado o caminho que as equipas tiveram de percorrer até à suspensão da prova, devido à pandemia de coronavírus.Pedro Pinto dá início à cerimónia na sede da UEFA, em Nyon, com ligação aos vários representantes dos clubes através de videoconferência.------------------------O sorteio da fase final da Liga Europa, que se vai disputar na Alemanha de 12 a 21 de agosto, realiza-se esta sexta-feira em Nyon a partir das 12 horas.Os desafios em falta dos oitavos de final terão lugar a 5 e 6 de agosto.Devido à suspensão das provas, ficou por decidir a segunda mão dos jogos LASK-Manchester United (0-5, na primeira mão), Eintracht Frankfurt-Basileia (0-3), Basaksehir-Copenhaga (1-0), Wolfsburgo-Shakhtar Donetsk (1-2), Olympiacos-Wolverhampton (1-1) e Rangers-Bayer Leverkusen (1-3).Já as eliminatórias entre Inter de Milão e Getafe, e entre Sevilha e Roma, cuja primeira mão não foi realizada, devido à crise mundial de saúde pública, serão decididos em apenas um jogo, em local a confirmar.