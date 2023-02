Sporting defronta Arsenal nos oitavos de final da Liga Europa

sorteio

O Sporting ficou com a 'fava' nos oitavos de final da Liga Europa e vai defrontar o Arsenal, atual líder da Premier League, o cabeça de série que nenhuma das equipas do Pote 2 queria ter pela frente.Ao Fenerbahçe de Jorge Jesus calhou o Sevilha, ao passo que a Roma de Mourinho terá pela frente a Real Sociedad.Já o Manchester United de Bruno Fernandes e Diogo Dalot, um dos sérios candidatos a vencer a prova, vai medir forças com o Betis de Rui Silva e William Carvalho.Os jogos da primeira mão estão marcados para 9 de março e os da segunda para uma semana depois, a 16 de março.Union Berlin-Union Saint-GilloiseSevilha-FenerbahçeJuventus-FriburgoBayer Leverkusen-FerencvárosManchester United-BetisRoma-Real SociedadShakhtar Donetsk-Feyenoord11h11 - Não podem defrontar-se equipas do mesmo país nesta fase.11h08 - Zoltán Gera, antigo futebolista húngaro e embaixador da Liga Europa, vai ajudar no sorteio.11h03 - As equipas estão a ser apresentadas.11h00 - O sorteio vai começar dentro de instantes, Pedro Pinto explica o que sucedeu na ronda anterior.--------O Sporting fica esta sexta-feira a conhecer o adversário nos oitavos de final da Liga Europa, com o Arsenal a ser, teoricamente, o oponente mais difícil no sorteio, que se realiza em Nyon, na Suíça, e que pode seguir aqui, em direto.

Os leões chegam a esta fase depois de terem afastado no playoff os dinamarqueses do Midtjylland, com uma vitória por 4-0 fora, depois de um empate a um em Alvalade.

Dos possíveis adversários nos oitavos de final, saídos dos vencedores dos grupos da Liga Europa, o Arsenal, líder da Liga inglesa, será a 'fava' do sorteio.

Os espanhóis Betis, dos portugueses Rui Silva e William Carvalho, e Real Sociedad são outros dos oponentes a evitar, num lote em que está também os turcos do Fenerbahçe, treinado por Jorge Jesus.

No lote de possíveis adversários estão também os holandeses do Feyenoord e os alemães do Friburgo, com os húngaros do Ferencváros e os belgas do Saint-Gilloise, que defrontaram o Sp. Braga na fase grupos, a serem, em teoria, os rivais mais acessíveis.

Entre as equipas que o Sporting não pode encontrar nos oitavos de final estão, entre outros, a Roma, treinada por José Mourinho, e o Manchester United, de Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

O sorteio da Liga Europa realiza-se às 12:00 locais (menos uma em Portugal continental), com o único condicionamento a ser não poderem defrontar-se equipas do mesmo país.

Pote 1 (vencedores dos grupos da Liga Europa)

Arsenal (Inglaterra)

Betis (Espanha)

Fenerbahçe (Turquia)

Ferencváros (Hungria)

Feyenoord (Holanda)

Friburgo (Alemanha)

Real Sociedad (Espanha)

Union Saint-Gilloise (Bélgica)

Pote 2 (equipas vindas do playoff)

Union Berlin (Alemanha)

Manchester United (Inglaterra)

Juventus (Itália)

Bayer Leverkusen (Alemanha)

Roma (Itália)

Sevilha (Espanha)

Sporting (Portugal)

Shakhtar Donetsk (Ucrânia)