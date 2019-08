Sp Braga e V. Guimarães já sabem quem podem defrontar no playoff

- Sp. Braga e V. Guimarães já conhecem os possíveis adversários no playoff da Liga Europa, caso consigam ultrapassar a 3.ª pré-eliminatória. Os arsenalistas terão pela frente os suíços do Thun ou os russos do Spartak Moscovo. Já os vimaranenses podem defrontar os romenos do Steaua Bucareste ou os checos do Mladá Boleslav.- Final do sorteio.- Malmö ou Zrinjski-Neftçi ou Bnei YehudaL. Plovdiv ou Estrasburgo-Vaduz ou E. FrankfurtMariupol ou AZ Alkmaar-Antwerp ou PlzenPartizan ou Malatyaspor-Molde ou Aris- Os conquistadores já conhecem os possíveis adversários. Segue-se o pote do Sp. Braga.AEK Larnaca ou Gent-Rijeka ou AberdeenHaugesund ou PSV-Austria Viena ou ApollonLuzern ou Espanyol-CSKA Sofia ou Zorya- Torino ou Shakhtyor-Pyunik ou WolverhamptonUniversitatea Craiova ou AEK-Sparta Praga ou TrabzonsporLegia ou Atromitos-Midtjylland ou RangersFeyenoord ou Dinamo Tbilisi- Norrköping ou H. Beer-Sheva- Está completo o sorteio do caminho dos campeões. Segue-se o do caminho das ligas, onde estão as duas equipas portuguesas.- Ludogorets ou TNS- Maribor ou RosenborgSutjeska ou Linfield-APOEL ou QarabagSlovan Bratislava ou Dundalk-PAOK ou AjaxAstana ou Valletta-Sarajevo ou BATE Borisov- Maccabi Telavive ou Suduva-Dínamo Zagreb ou FerencvárosEstreva Vermelha-Copenhaga-Riga ou HJKCluj ou Celtic-Sheriff ou AIKArarat ou Saburtalo-Dudelange ou Kalju- Arranca o sorteio do caminho dos campeões.- As equipas estão divididas em cinco potes, dois deles respeitantes ao caminho dos campeões e os restantes três ao caminho das ligas. O V. Guimarães está no pote 3 e o Sp. Braga no pote 5.- Recorde-se que os bracarenses medem forças com os dinamarqueses do Brondby, ao passo que os vimaranenses vão defrontar o Ventspils, da Letónia.- Sp. Braga e V. Guimarães ficam esta segunda-feira a conhecer os possíveis adversários no playoff da Liga Europa, isto quando ainda têm de superar a 3.ª pré-eliminatória para chegarem a essa fase.