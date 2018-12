Sorteio dos 16 avos da Liga Europa, em direto

Liga Europa: Quem segue em frente e quem fica pelo caminho



Luisão, representante do Benfica neste sorteio, já chegou à sede da UEFA em Nyon.Benfica e o Sporting conhecem esta segunda-feira os próximos adversários na Liga Europa, cujo sorteio arranca às 11h55. Acompanhe o direto por aqui!O Benfica, que 'caiu' da Liga dos Campeões, ao ser terceiro do Grupo E, atrás de Bayern Munique e Ajax e à frente do AEK Atenas, parte como cabeça de série, evitando os principais 'monstros', que podem calhar aos leões.Shakhtar Donetsk, Lazio e Rennes são possíveis adversários do onze de Rui Vitória, juntamente com Zurique, Celtic, Slavia Praga, Olympiacos, Rapid Viena, Malmö, Krasnodar, BATE Borisov, Galatasaray, Club Brugge, Viktoria Plzen e Fenerbahçe.Já o Sporting tem, pelo contrário, potenciais oponentes de 'peso', casos de Chelsea, Nápoles, Inter, Valência, Sevilha e Bayer Leverkusen, mas também de Betis, Villarreal, Eintracht Frankfurt, Zenit, Dínamo de Kiev e Salzburgo.Genk e Dínamo Zagreb serão os cabeças de série mais 'apetecíveis' para o Sporting, que foi segundo do Grupo E, com 13 pontos, contra 16 do Arsenal, que não pode defrontar, e três de Vorskla Poltava e Qarabag.Quaisquer que sejam os adversários nos 16 avos de final, marcados para 14 e 21 de fevereiro de 2019, o Benfica já sabe que começa fora e acaba na Luz e o Sporting que arranca em Alvalade e decide a eliminatória fora.