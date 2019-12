Sorteio dos 16 avos-de-final da Liga Europa, em direto

- Bom dia! As equipas portuguesas, que continuam nas competições europeias, conhecem hoje, a partir do meio-dia, os adversários nos 16 avos-de-final da Liga Europa. Enquanto FC Porto, Benfica e Sp. Braga partem para este sorteio, em Nyon, na Suíça, no pote dos cabeças de série, o Sporting é a única equipa nacional que não vai usufruir deste estatuto.- Tendo em conta que, nesta fase, clubes do mesmo país ainda não se podem encontrar, sobram 13 adversários, com alguns nomes bem complicados para os leões. No entanto, as restantes três equipas também têm potenciais adversários bem complicados, tais como o Eintracht Frankfurt de Gonçalo Paciência e André Silva, mas também as equipas orientadas por treinadores portugueses: Shakhtar (Luís Castro), Olympiacos (Pedro Martins), Roma (Paulo Fonseca) e o Wolverhampton (Nuno Espírito Santo).- Com quatro, Portugal é o país com mais clubes nesta fase da competição - Os clubes são divididos em dois potes, com os 12 vencedores dos grupos e as quatro equipas melhor classificadas do ranking da UEFA Champions League a serem cabeças-de-série.Sevilha (Grupo A)Malmö (Grupo B)Basileia (Grupo C)LASK (Grupo D)Celtic (Grupo E)Arsenal (Grupo F)Espanyol (Grupo H)Gent (Grupo I)Istanbul BB (Grupo J)Man. United (Grupo L)Ajax (Liga dos Campeões)Salzburgo (Liga dos Campeões)Inter Milão (Liga dos Campeões)APOEL Nicósia (Grupo A)Copenhaga (Grupo B)Getafe (Grupo C)Cluj (Grupo E)Eintracht Frankfurt (Grupo F)Rangers (Grupo G)Ludogorets (Grupo H)Wolfsburgo (Grupo I)Roma (Grupo J)Wolverhampton (Grupo K)AZ (Grupo L)Bayer Leverkusen (Liga dos Campeões)Shakhtar Donetsk (Liga dos Campeões)Olympiacos (Liga dos Campeões)Club Brugge (Liga dos Campeões)- Os cabeças-de-série jogam a segunda mão em casa.- Devido à proximidade entre Porto e Braga, um dos dois jogos da segunda mão será disputado na quarta-feira. O FC Porto tem prioridade porque terminou numa posição mais alta no seu campeonato nacional, pelo que o Sp. Braga, explica a UEFA, disputará a segunda mão em casa na quarta-feira, 20 de fevereiro, independentemente do adversário.- As primeiras mãos estão agendadas para quinta-feira, dia 20 de fevereiro, sendo os segundos confrontos a 27 do mesmo mês. A hora de início dos jogos está dividida em 17h55 e 20 horas, tal como já aconteceu na fase de grupos. O sorteio dos oitavos-de-final realiza-se a 28 de fevereiro.