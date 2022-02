Sorteio dos 'oitavos' da Liga Europa em direto: FC Porto e Sp. Braga conhecem adversários

há 3 min 11:24

Datas e horários

Ambas as equipas portuguesas em prova, FC Porto e Sp. Braga, vão jogar o primeiro jogo em casa. Os dragões recebem o Lyon no dia 9 de março (quarta-feira) pelas 17H45, enquanto os bracarenses recebem o Monaco no dia seguinte, dia 10 (quinta-feira), às 19H45.