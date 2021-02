Roma de Paulo Fonseca encontra Shakhtar de Luís Castro: todos os duelos dos 'oitavos' da Liga Europa

Grandes duelos em perspetiva nos oitavos-de-final da Liga Europa. A Roma de Paulo Fonseca, responsável pelo afastamento do Sp. Braga na eliminatória anterior, vai agora medir forças com o Shakhtar Donetsk de Luís Castro. O Tottenham de José Mourinho defronta o Dínamo Zagreb enquanto o Olympiacos de Pedro Martins tem encontro marcado com o Arsenal, nada mais, nada menos do que o 'carrasco' do Benfica.





De resto, destaque também para o duelo que opõe o Manchester United de Bruno Fernandes ao Milan de Diogo Dalot e Rafael Leão. Grandes encontros em perspetiva.Já o Granada, uma das grandes surpresas da prova, que deixou o Nápoles pelo caminho, terá pela frente os noruegueses do Molde.12h10 - Jogos dos oitavos-de-final (11 e 18 de março):- Ajax-Young Boys- Dínamo Kiev-Villarreal- Roma-Shakhtar Donetsk- Olympiacos-Arsenal- Dínamo Zagreb-Tottenham- Manchester United-Milan- Slavia Praga-Rangers- Granada-Molde12h03 - O sorteio, liderado por Michael Helschwendt, diretor de competições de clubes da UEFA, vai começar dentro de instantes. Vai contar com a participação do internacional suíço Hakan Yakin.12h01 - Neste momento são recordados alguns dos melhores momentos da eliminatória anterior.11h58 - O sorteio está a ser apresentado por Pedro Pinto.- A primeira mão vai disputar-se a 11 de março e a segunda a 18 do mesmo mês. Nesta fase podem defrontar-se equipas do mesmo país.- Eis as equipas em prova:Milan (Itália)Ajax (Holanda)Arsenal (Inglaterra)Dínamo Zagreb (Croácia)Dínamo Kiev (Ucrânia)Granada (Espanha)Manchester United (Inglaterra)Molde (Noruega)Olympiacos (Grécia)Rangers (Escócia)Roma (Itália)Shakhtar Donetsk (Ucrânia)Slavia de Praga (República Checa)Tottenham (Inglaterra)Villarreal (Espanha)Young Boys (Suíça)- Neste sorteio não há equipas portuguesas, depois do afastamento do Benfica e do Sp. Braga às mãos do Arsenal e da Roma, respetivamente, na eliminatória anterior.- Bom dia, seja bem-vindo ao sorteio dos oitavos-de-final da Liga Europa, que vai ter lugar em Nyon, na Suíça, a partir as 12 horas.