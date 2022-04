Sp. Braga-Glasgow Rangers: PSP deteve quatro pessoas por tráfico de droga e agressão

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve quatro pessoas, com idades entre os 24 e os 50, por tráfico de droga e agressão a Assistente de Recinto Desportivo (ARD), no âmbito do Sp. Braga-Glasgow Rangers, disputado ontem em Braga, para a Liga Europa.Em comunicado, a PSP refere que foi detido um homem com 45 anos "por agressão a ARD e entrada ilegítima no recinto desportivo por não ser portador de bilhete de acesso", assim como outro cidadão, este de 24 anos, "por agressão a ARD e danos no recinto desportivo".Foram também detidos dois cidadãos, com "50 e 30 anos de idade, pelo crime de tráfico de estupefacientes", que "tinham em sua posse cocaína suficiente para cerca de 52 e 30 doses, respetivamente."