Sp. Braga-Spartak Moscovo, em direto

- Os jogadores de ambas as equipas já se encontram em exercícios de aquecimento.- Suplentes do Spartak Moscovo: Rebrov, Bakaev, Melgarejo, Kutepov, Ananidze, Umyarov e Rasskaov.- Suplentes do Sp. Braga: Tiago Sá, Tormena, Claudemir, João Novais, Murilo, Hassan e Galeno.Maksimenko, Eschenko, Gigot, Dzhikua, Ayrton Lucas, Zobnin, Guliev, Mirzov, Schürrle, Bakaev e Ponce.Matheus, Ricardo Esgaio, Bruno Viana, Pablo Santos, Sequeira, Palhinha, Fransérgio, André Horta, Wilson Eduardo, Ricardo Horta e Paulinho.- Nos dois jogos realizados na Liga Europa, ambos frente ao Brondby, na 3ª pré-eliminatória da prova, o Sp. Braga venceu ambos. Na Dinamarca, na 1ª mão, a formação bracarense triunfou por 4-2, resultado a que deu sequência com nova vitória caseira, dessa feita por 3-1.- Ao mesmo tempo, a turma de Ricardo Sá Pinto irá em busca de manter uma caminhada europeia cem por cento vitoriosa até então.- Os minhotos recebem a formação russa à procura de conseguir um resultado positivo que possa encaminhar o apuramento para a fase de grupos da competição antes da visita à Rússia, agendada para a próxima quinta-feira.- Boa tarde. Sp. Braga e Spartak Moscovo defrontam-se esta quinta-feira, pelas 19h45, no Estádio Municipal de Braga, em partida a contar para a 1ª mão do playoff da Liga Europa. Acompanhe tudo a par e passo!